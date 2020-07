Doblete de Cabo da Cruz en el Campionato Galego de Traíñas

0

La Voz de Galicia ÁLVARO SEVILLA

29/07/2020

Cabo da Cruz cumplió con las expectativas que marcaron las quinielas para elevar al cielo de Moaña las dos banderas del Campionato Galego de Traíñas. No les pesó la condición de favoritos a los equipos boirenses, que se erigieron doble campeones autonómicos, marcando una distancia con sus rivales que da aún más valor a las buenas sensaciones mostradas en el arranque de la temporada.

Tuvo si cabe más chicha la regata masculina, a pesar de que Cabo da Cruz se descolgó de sus rivales después de la segunda virada. El ritmo del bloque de Beni Silva fue inalcanzable, incluso para la trainera dirigida por el boirense Eclise, que no tuvo su mejor actuación en el agua en lo que va de curso. La batalla entre dos clubes vecinos como es el caso de Tirán y Meira volvió a acaparar todos los focos, más todavía al remar en casa. Como ocurrió en las dos últimas regatas de la Liga Galega de Traiñeiras, la medalla de plata cayó del lado de Tirán, que viene describiendo una evolución ascendente. En tercera posición finalizó Meira que, aunque ayer se quedó a cinco segundos del otro barco moañés, también demostró que quiere pelear por el cetro liguero y el ascenso.

Peor día

Ares cerró la tanda de honor en cuarta posición tras apearse de la pelea con los boirenses superada la segunda ciaboga. La otra trainera de la ACT, la cual venía cuajando un excelente papel en la competición nacional, vio como Cabo, así como sus opciones de ondear la bandera autonómica, se escapaban mucho antes de llegar a los metros finales.

A una distancia considerable se fueron ya los otros tres equipos de la categoría masculina, que comprobaron que los bloques de la tanda de honor están una marcha por encima. Vilaxoán acabó en quinta posición, Bueu fue sexto y Mecos cerró en la séptima plaza, todos ellos superando los 20 minutos en el agua.

Las que sí volvieron a brillar fueron las remeras de Cabo de Cruz. Después de un amargo segundo puesto en el mismo escenario de hoy, las boirenses vieron que la mejor opción para pasar página a ese mal trago era este campeonato gallego. La embarcación boirense se afanó en no dejarse llevar y tomó ya la primera ciaboga a siete segundos de Meira y Tirán. La distancia no dejó sino de agrandarse en toda la prueba. Las dos embarcaciones de Moaña, Meira y Tirán, comprobaron que en esta ocasión no había nada que hacer, acabando en segunda y tercera posición, respectivamente.

El siguiente reto de los dos equipos crucenses deberá esperar, ya que ambos renunciaron al Campeonato de España, que se celebrará este fin de semana en Pedreña, Cantabria. Celebrar el doblete gallego bien lo merece.