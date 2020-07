Para mariñeiros, nós

0

La Voz de Galicia José Vicente Domínguez

23/07/2020 05:05 h

Coñezo algúns, por non dicir moitos, armadores ricos. Tamén coñezo bastantes patróns de pesca ricos. E algún que outro motorista naval ao que tampouco lle vai mal. O que non coñezo son tripulantes mariñeiros que poidan vivir comodamente co seu traballo nun barco pesqueiro.

Duns poucos anos para aquí, non se atopan mariñeiros para completar as tripulacións. Tampouco é moi doado encontrar titulados de máquinas dispostos a romper o corpo nun barco de pesca de baixura. Si sumamos as precarias condicións de traballo destes profesionais, coa falta de vocación para navegar de moitos deles, poderemos entender a súa fuga para barcos de maior porte, onde as horas de traballo son bastante menos, ou para postos en terra dada a súa cualificación profesional.

O traballo dun mariñeiro a bordo dun pesqueiro é durísimo. Por moito halador que haxa, halar e estrobar unha rede de cerco a man ata chegar a enxauga, metidos dentro dunha roupa de auga que non deixa respirar o corpo, cos dedos das mans entumecidos polo frío, é cousa de velo para crelo. Cambiar unha rede de arrastre con mal tempo, ou estribar o aparello co barco atravesado ao mar, hai que estar alí para poder opinar. Si a todo isto lle sumamos un sistema retributivo do ano catapún, a falta de comodidades a bordo e a redución constante de persoal, non sei porque nos estraña que a xente nova non queira enrolarse nun pesqueiro de baixura.

Ata o de agora, íase suplindo a falta de persoal coa contratación de man de obra estranxeira. E chegou o covid-19 para complicar aínda máis o asunto, pola dificultade de traer xente doutros países. É verdade que se están a dar pasos na boa dirección para captar tripulacións, tal que a obrigatoriedade de formalizar contratos coma Deus manda e non fiarse da vontade do armador de turno.

Aos que fomos profesionais, non nos estraña que a xente nova non queira esa profesión. E non creo que o camiño sexa atraer a mocidade con campañas de persuasión. Para motivar á xuventude hai que ofertar condicións económicas e laborais que compensen, non só o risco, senón o feito de traballar nun medio distinto, cantas veces adverso, que require especiais condicións físicas e mentais, nada que ver cas doutros traballos.

Non me desgusta que haxa armadores e patróns ricos; preocúpame que a nosa xuventude non poida participar desa riqueza de xeito máis equitativo.

Para mariñeiros, nós... pero así vai ser que non.