Cabo da Cruz cerró su paso por Guecho con un octavo puesto

La Voz de Galicia S. Gómez

18/07/2020 21:39 h

A pesar de tratarse de una de las banderas de mayor tradición, a Cabo no le tembló el pulso para hacer cambios en la tripulación y apostar por los más jóvenes. Octavo puesto para los barbanzanos, que vieron como se les escapaba la séptima posición en el largo final en detrimento de la trainera de Zarautz. No tuvo una mejor jornada Ares, que acabó último después de que la organización lo penalizara con tres segundos de sanción por un toque de palas con un barco rival.

A priori no lo tenía fácil el equipo dirigido por Beni Silva, que ve como esta Liga ACT es una de las más competitivas de los últimos veranos, ya que seis equipos, Orio, Santurtzi, Bermeo, Zierbena, Donostiarra y Hondarribia están un paso por encima del resto de embarcaciones. Con este escenario se presentó la bancada boirense en Guecho, dejando además a Oscar Hermo, Beni Lojo, Anxo Martínez, Brais Pedrouzo, Ismael Romero y Marco Silva en tierra con vistas a la regata de hoy en Orio.

El reto no era otro que imponerse a Lekitarra en la segunda tanda y mejorar los tiempos de las traineras de la manga inicial. Lo primero lo lograron, lo segundo fue imposible después de que Zarautz parase el cronómetro en los veinte minutos y 17 segundos, seis segundos menos que los barbanzanos.

«Metéronsenos no medio, pero tampouco nos preocupa. Creo que estamos bastante asentados na segunda quenda. Temos que seguir apostando polos rapaces para construír un plan e un bloque de futuro», aseguró el técnico boirense, un Beni Silva que destacó que a los chavales no les faltó actitud en las aguas vascas: «Teñen bos números e moitas ganas. Pode faltarlles experiencia na alta competición, pero por iso temos que aproveitar as regatas para darlla. Creo que é o camiño a seguir».

Más barbanzanos

Peor jornada de sábado tuvo el equipo de Ares, dirigido por el boirense Eclise, que cuenta en sus filas con el pobrense Moncho Chaves y el rianxeiro Julián Villanustre. Aunque arrancaron la prueba con fuerza, un choque motivó que la organización les hiciera pagar con tres segundos, cediendo dos puestos en detrimento de Ondárroa y Lekitarra.

La que no falla es la bancada femenina de Orio, donde rema la boirense Sandra Piñeiro, quien sumó una nueva bandera, la enésima de su carrera. En segunda posición finalizó la trainera de la también vecina de Boiro Natalia Tubío, cuya trainera, Donostiarra, fue sancionada al considerar que no había salido en el momento justo. Mañana todos volverán al mar, esta vez en Orio, donde tocará batallar por la gloria.