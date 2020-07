Trabajadores y pacientes del Barbanza exigen que Sanidade aclare si hay un proyecto para realizar traslados en taxi

0

La Voz de Galicia A. P.

Ribeira / la Voz 01/07/2020 15:08 h

Trabajadores del servicio de ambulancias, así como personal sanitario y pacientes del Hospital do Barbanza, protagonizaron esta mañana una concentración a las puertas del complejo hospitalario. Se trata de una protesta que ya había tenido lugar primero en Pontevedra, en el CHOP, así como en Santiago, en el CHUS, y que ahora es secundada en la comarca. El motivo que les ha llevado a organizar este acto reivindicativo se corresponde con la petición de información a la Consellería de Sanidade para conocer si existe un proyecto para realizar traslados en taxi. De no obtenerla, los profesionales de las ambulancias tienen previsto ir a huelga los próximos días jueves 8 y viernes 9 de este mes.

En este sentido, fuentes de la organización de la concentración en Barbanza señalan que el problema surgió a raíz de una propuesta del alcalde de Lalín, José Crespo, que propuso que los taxistas podrían encargarse del traslado de pacientes de hemodiálisis. La declaración no ha sentado nada bien en el sector de las ambulancias, desde el que recuerdan que la concesión ha sido prorrogada y se encuentran en una situación de incertidumbre. También precisan que su colectivo venía exigiendo mejoras en el servicio, como la ampliación de trabajadores y de vehículos para dar una mayor cobertura.

Los motivos

«O tema sáe cunhas declaracións do alcalde de Lalín, onde aparece co conselleiro de Sanidade ao lado, dicindo que avoga polo taxi para os tralado de pacientes de diálise e despois saen os taxistas insultando ao sector dicindo que están sobrecapacitados para facer o noso traballo», explicó Suso Abades, uno de los trabajadores del servicio de ambulancias. Precisamente, durante la concentración de esta mañana, los profesionales no pasaron por alto una escena que creen que podría acabar repitiéndose de salir adelante la propuesta, uno de los empleados tuvo que ayudar a subir al taxi a una paciente.

«Non ten sentido, nin o taxi está preparado nin o taxista está cualificado», anotó Abades para añadir que «o taxista non ten o título de Emerxencias Sanitarias e o taxi evidentemente non vai dotado como unha ambulancia, creo que non hai máis que dicir».

«Nós temos que vir na ambulancia que é onde nos atenden e nos coidan. Si vimos nun taxi, o taxista non sabe nada do que temos e si un día temos que vir en camilla ou cadeira de rodas, que facemos?», explica Dolores Rivas, paciente del servizo de Diálise del hospital comarcal, para apuntar las dudas de qué ocurriría si sufre una bajada de tensión durante el trayecto: «Eu non veño moi ben moitas veces e eles aténdenme».