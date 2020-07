Antonio Lijó: «O malo é a xente maior á que aínda non puidemos ver»

0

La Voz de Galicia

Ribeira 03/07/2020

Como o hostaleiro experimentado que é, o ribeirense Antonio Lijó é moi consciente de que o golpe máis duro da crise sanitaria no seu sector aínda está por vir. Non será fácil saír desta, sábeo, pero confía en que pouco a pouco a situación se vaia normalizando e por fin poida producirse o agardado reencontro con todos os seus clientes e veciños.

-Como está a ser a adaptación á nova normalidade?

-A volta tamén esta sendo dura, o interior dos locais está practicamente baleiro todo o día, pouca xente se anima a entrar. Faltan clientes que non están saíndo, e o rebrote do pasado fin de semana non nos axudou nada.

-Non os estaban agardando os clientes cos brazos abertos?

-Había moitísimas ganas, o malo é a xente maior á que aínda non puidemos ver. Hai persoas de risco, con patoloxías, que non entran, son os que faltan por volver e probablemente non o fagan ata que haxa unha vacina ou se chegue aos cero contaxios, que creo que é posible que cheguemos.

-Os que si que están acudindo son os máis novos polas noites...

-Os fins de semana é un pouco caos, cos rapaces non se pode, a ver se coa axuda da Policía Local podemos controlalo un pouco. A xente máis nova non ve isto como algo seu, por sorte a súa franxa de idade é menos vulnerable ante o coronavirus e non teñen medo. Teñen poucos anos, á súa idade crense inmortais e polas noites é moi complicado controlar os aforos e as distancias.

-Como se presenta o verán?

-Se non hai máis rebrotes, penso que vai ir ben. Ademais Ribeira non é un sitio que viva exclusivamente do turismo, vivimos da xente de aquí, non somos un pobo que se non hai turistas está morto. E ademais é un lugar privilexiado, polas súas praias e porque non hai aglomeracións, e creo que o turista habitual aquí vai vir igual porque, sobre todo persoas do interior de Galicia que levan vindo toda a vida e xa teñen casa aquí.