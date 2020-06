Renata Lema: «Recuperamos do ERTE á totalidade da plantilla»

0

La Voz de Galicia X. R. Alvite

Redacción / La Voz 30/06/2020 05:15 h

Tras dos meses sin actividad, Cabaniñas do bosque no solo trabaja con total normalidad sino que ya tiene cerrado reservas para gran parte del verano. «A verdade é que somos moi afortunados porque estamos traballando moi ben. A temporada témola, salvo algunha cousiña pequena, completa no referente ás reservas. Algo que resultaba impensable hai tan só unhas semanas», comenta Renata Lema, propietaria de este particular hotel compuesto de 40 cabañas repartidas por varios puntos del municipio de Outes.

Aún así, la mayor satisfacción de la hostelera es la de haber podido recuperar a sus 24 trabajadores del ERTE al que tuvieron que acogerse. «Sen dúbida, é o que máis me alegra e enorgullece porque se algo aprendemos desta crise foi a de valorar aínda máis á nosa plantilla. Temos uns traballadores marabillosos que sempre estiveron aí, incluso nos momentos máis complicados a súa disposición e compromiso foi total», comenta Renata que, de hecho, no oculta su temor por la salud de sus empleados. «Fixemos formación e tomamos medidas extremas de precaución para coidalos ao máximo. Seguimos rigorosos protocolos de limpeza e desinfección dos que tamén se benefician os visitantes porque incluso prescindimos do contacto presencial co visitante. Todo é xa online, da casa á cabana, como nos gusta dicir».

La hostelera outiense reconoce que su modelo de alojamiento es el ideal para situaciones como la actual donde muchos huéspedes recelan del contacto con otras personas. «Estamos no medio da natureza e as cabanas están o suficientemente separadas unhas das outras. Ao noso favor xoga que nin sequera temos zonas comúns. Xusto o que busca moita xente neste momento».