Ribeira lidera la resolución de asuntos en la vuelta de la actividad judicial

La Voz de Galicia Marta Gómez

Ribeira / la voz 19/06/2020 05:10 h

La desescalada para la Administración de Justicia comenzó el pasado 4 de junio, cuando se levantó la suspensión de los plazos procesales decretada por la crisis del covid-19. Durante el período anterior a esa fecha, los órganos judiciales funcionaron bajo mínimos -la entrada de asuntos se redujo un 50 %-, pero con la nueva normalidad poco a poco van retomando el pulso, como evidencian los datos recopilados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) durante la primera semana de actividad. Según este organismo, la sede del partido judicial de Ribeira lideró la resolución de casos pendientes en la provincia en esos primeros siete días de trabajo.

Las estadísticas del TSXG distinguen entre nuevos asuntos ingresados y resoluciones notificadas que ponen fin a procedimientos pendientes antes de la pandemia, y en ambos casos la sede ribeirense aparece destacada por sus datos. En la semana del 8 al 14 de junio, la primera de actividad tras levantarse la suspensión, se dictaron 96 resoluciones, la cifra más alta de la provincia y la quinta de los partidos judiciales de Galicia -excluyendo los juzgados de las siete grandes ciudades-.

En cuanto a los nuevos asuntos, se presentaron en Ribeira 504 escritos, un volumen solo superado por el registrado en los juzgados de Betanzos, con 594. En el conjunto de la comarca, los tres partidos judiciales contabilizaron 769 casos ingresados, más de un centenar al día, mientras que se dictaron 148 resoluciones.

Por debajo

Aunque en el caso concreto de Ribeira los asuntos resueltos durante la semana pasada están por encima de la media si se comparan los datos con los del primer trimestre del año pasado, lo cierto es que los profesionales de la justicia coinciden en que la vuelta a la actividad se está realizando lentamente y que el volumen de trabajo está por debajo del habitual en esta época, entre otras razones por las medidas de seguridad exigidas para prevenir rebrotes de la pandemia.

En este sentido, Manuel Blanco Ons, delegado del colegio de abogados en el partido judicial de Noia, cifra en torno al 30 % la caída de la actividad: «Algo estase empezando a facer, pero o movemento é lento porque a actividade estase retomando coas limitacións que supoñen os protocolos nun traballo que require contacto entre as persoas».

Blancos Ons añade que, aunque el volumen de trabajo está por debajo del habitual, «vindo de cero é unha barbaridade», sobre todo porque tras un parón total es «imposible» retomar el ritmo normal dado que, no solo hay que dar salida a los asuntos acumulados durante prácticamente tres meses, sino que hay que dar entrada a los nuevos. Y eso que gran parte de los señalamientos se están programando ya para después del verano.

Fernanda Álvarez: «La reactivación de la actividad es muy gradual por la falta de medios»

La escasez de recursos en la sede judicial de Ribeira, para la que lleva tiempo reclamándose un cuarto juzgado, es denunciada cada vez que tiene ocasión por la delegada del colegio de abogados en la zona, Fernanda Álvarez, que asegura que se ve agravada por la situación derivada del coronavirus: «La reactivación de la actividad es muy gradual por la falta de medios. La intención de los juzgados es despachar asuntos, pero no pueden».

Álvarez pone como ejemplo de lo que dice la solicitud de un equipo para poder tomar declaraciones o celebrar vistas por videoconferencia que no ha sido atendida y que contribuiría a agilizar los procedimientos: «Si no conceden eso, ¿cómo van a darnos el cuarto juzgado?». La abogada recuerda que Ribeira tiene una tasa de litigiosidad muy alta y que las consecuencias derivadas del covid-19 en cuanto a retrasos en la acción judicial se van a prolongar en el tiempo: «Aquí hay un volumen de trabajo muy elevado que no es proporcional a los medios de los que disponemos, y con tres meses de paralización la situación se va a agravar».