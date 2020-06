Anxo Queiruga, reelegido presidente de la confederación estatal de personas con discapacidad

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. Gómez

Ribeira 11/06/2020 18:59 h

El sonense Anxo Queiruga seguirá otros cuatro años al frente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) tras ser reelegido por unanimidad en una asamblea on line celebrada esta mañana. Será su segundo mandato como presidente de la entidad tras acceder al cargo en el 2016.

Más de un centenar de delegados y representantes de las 91 entidades de todo el país que participaron en la asamblea extraordinaria dieron su apoyo unánime a Anxo Queiruga para continuar en la presidencia de una confederación que aglutina a 1.600 entidades —entre ellas Cogami— y representa a más de dos millones y medio de personas. Tras su reelección, aseguró que no permitirá «que a discapacidade física e orgánica dea un paso atrás» y esbozó cuáles serán las líneas de actuación de Cocemfe durante los próximos cuatro años: «Incidiremos en todas as cuestións que reclamamos como movemento asociativo e aínda non conseguimos; en paliar os efectos negativos que a pandemia do covid-19 está ocasionando sobre as persoas con discapacidade física e orgánica; e en que non se produza ningún retroceso no exercicio dos seus dereitos».

La hoja de ruta a seguir por Anxo Queiruga y su equipo de aquí al 2024 pasa por mejorar la autonomía de las personas con discapacidad en todo su ciclo vital, impulsar la empleabilidad del colectivo, conseguir la no discriminación de las mujeres y garantizar la igualdad de oportunidades en la infancia a través de una educación inclusiva. Estos son los ámbitos fundamentales en los que trabaja Cocemfe, una organización no gubernamental que nació hace 40 años con el fin de aglutinar, fortalecer y coordinar esfuerzos de entidades de todo el país.