Una mujer resultó herida al ser atropellada por su propio coche en Porto do Son

10/06/2020 22:12 h

La Guardia Civil investiga un accidente que tuvo lugar esta tarde, en la zona sonense de Noal, y que se saldó con una mujer herida al ser atropellada por su propio vehículo. Al parecer, el coche estaba estacionado en una zona de la AC-558 en la que había una pequeña pendiente, y se cree que el freno de mano pudo fallar y soltarse, lo que provocó que el coche se moviera y alcanzase a la mujer.

Además de los agentes del instituto armado, a la zona acudió la Policía Local y miembros de Protección Civil de Porto do Son, así como una ambulancia que se encargó de trasladar a la herida a un centro médico. En principio, su estado no revestía gravedad, aunque se quejaba de varios golpes en un brazo y en la cara. También se alertó a los bomberos del parque de Ribeira, pero finalmente no fue necesaria su intervención, porque la mujer pudo ser liberada sin problema.