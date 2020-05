Feijoo alabó en Ribeira el esfuerzo del sector pesquero ante la crisis

0

12/05/2020

Los compradores y usuarios de la lonja de Ribeira tuvieron una compañía especial en la tarde de ayer. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, estuvo visitando las instalaciones acompañado de la conselleira do Mar, Rosa Quintana; del alcalde, Manuel Ruiz; y del patrón mayor y presidente de la Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez, que fueron guiados por los gestores de la rula de la capital barbanzana. El máximo mandatario del Gobierno autonómico constató en Santa Uxía el papel clave del sector extractivo de los productos del mar en el suministro de alimentos de calidad a la sociedad desde el inicio da alerta sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Feijoo comprobó el esfuerzo que hizo el sector para mantener la oferta, a pesar de las dificultades de poner en práctica las medidas preventivas frente a al covid-19. También corroboró el afán de los profesionales de la lonja ribeirense y de las del resto de Galicia para mantener el nivel de la actividad con la estricta aplicación de las medidas de prevención dictadas por las autoridades sanitarias, entre ellas la suspensión de las pujas presenciales, una medida que se desarrolló durante un mes, hasta finales de abril.

A las acciones llevadas a cabo por las autoridades sanitarias se sumaron, según el presidente de la comunidad autónoma, las recomendaciones de seguridad e higiene remitidas por la Xunta a las lonjas, a la flota y al marisqueo, así como a los elementos de protección distribuidos en los distintos puertos de Galicia para su uso de los profesionales de la pesca y el marisqueo, o de las rulas y del sector bateeiro con el objetivo de evitar contagios y de favorecer el mantenimiento de la actividad con garantías tanto durante la crisis como en el futuro.

La importancia de la unión

En su visita a la rula más importante de Europa en lo que a subasta de pescado procedente de la flota artesanal se refiere, el mandatario gallego puso de relieve la importancia de permanecer juntos «no mesmo barco para impulsar a demanda e os prezos dos produtos pesqueiros e a rendibilidade da cadea mar-industria de Galicia. Nesta liña, destacan os controis esenciais realizados polo Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño, que permiten manter a venda dos recursos marisqueiros con todas as garantías sanitarias durante o estado de alarma».

Alberto Núñez Feijoo también resaltó que la otra pieza clave en esta crisis son los consumidores, a los que la Xunta «dirixe a campaña Merca produto fresco do mar. Estamos no mesmo barco, coa que se pretende animar á cidadanía a consumir produtos do mar e agradecer así o esforzo e a entrega dos nosos mariñeiros».

En este sentido, y dirigida a fomentar el consumo de los productos del mar en la generación millennial de Galicia, se enmarca también la campaña Vai de Peixe, que se reformuló y adaptó a las circunstancias derivadas de la alerta sanitaria.

Comercialización

Otra cuestión que abordó el presidente ayer en Ribeira fue la relacionada con la comercialización. En este sentido, indicó: «Co obxectivo de obter información que soporte as demandas do sector ante outras administracións, a Xunta realiza un seguimento periódico dos prezos e da actividade das lonxas e mantén contacto continuo co sector produtor para axeitar a oferta á demanda actual e abastecer o mercado impulsando o produto galego».

El patrón mayor de Ribeira, José Antonio Pérez, aprovechó la visita de Feijoo y Rosa Quintana para reclamar más apoyo de las instituciones gallegas hacia las cofradías y más en estos momentos que lo están pasando muy mal debido a la caída de los ingresos por la escasez de productos y la cotización de los pescados y mariscos.

Pérez resaltó que los representantes del Gobierno gallego fueron muy receptivos a sus peticiones y le comentaron que están trabajando en ese sentido con la intención de ayudar al sector.