470 familias, pendientes de Cáritas

La Voz de Galicia Marta Gómez

Ribeira / La Voz 13/05/2020 05:10 h

A cuentagotas, pero de forma constante. Así ha ido aumentando la demanda de ayuda a las agrupaciones de Cáritas en la comarca, y lo sigue haciendo. A estas alturas, son unas 470 las familias que viven pendientes de los alimentos y aportaciones económicas que reciben de estas entidades, casi un centenar más que al inicio de la pandemia. Y quienes se dejan la piel y la energía tratando de ayudarles advierten de que lo peor está por venir.

En Cáritas de Portosín, por ejemplo, explicaban ayer que en estos meses sí recibieron algún caso de personas que estaban sin ingresos a la espera de cobrar los ERTE, pero que en general «non notamos un bum na demanda». Por ahora, porque los responsables de esta agrupación saben que el proceso para salir de la crisis provocada por el covid-19 será largo y costoso: «Téñolle máis medo ao que veña agora, o importante vai ser a partir deste mes».

En Muros, Outes y Noia son de la misma opinión. Juan Carlos Pérez Oviedo, presidente de la organización en el municipio noiés, mira al futuro con preocupación: «Cada semana incorporamos unha ou dúas familias, de aquí a finais xuño podemos sumar outras vinte tranquilamente». Para entonces, si todo va según lo previsto y no hay que dar marcha atrás, habrá finalizado el proceso de desescalada, pero eso no solucionará el problema de muchas personas: «Temos 25 familias con ingresos cero, estamos falando de entre 75 e 80 persoas que non teñen absolutamente nada».

Situación complicada

En este contexto, las agrupaciones de Cáritas también atraviesan por una situación complicada. Nadie esperaba la brusca irrupción del coronavirus y no estaban preparados para hacer frente a semejante volumen de demanda: «O pobo de Noia foi a nosa táboa de salvación, porque os recursos son os que son e recibimos un aluvión de axuda. Agora estámonos preparando para o que virá, porque a exclusión social estase incrementando a un ritmo alarmante». Lo saben bien en todas las agrupaciones, como las de A Pobra, que han pasado de atender 57 familias a 65 en apenas un mes, 16 más han sumado en Muros y de 78 a 104 han pasado en Noia.

A ello se suma otro problema añadido. Muchos de los voluntarios que colaboran con Cáritas son personas mayores y, por tanto, entran en el colectivo de riesgo ante el covid-19, por lo que agrupaciones como la de Portosín o la de Rianxo, que ha pasado a depender de Boiro, han tenido que reorganizarse.

«Nótase que o primordial é comer, a xente pide o básico, alimentos»

Cuando se le pregunta a María José Lamela, trabajadora social de Cáritas de Muros, por cómo está afectando la crisis del coronavirus a los ciudadanos de su entorno, responde tajante: «A demanda é moito maior que antes, e estamos atendendo a familias que tiñan unha vida máis ou menos estable e que nunca pensamos que acabarían precisando axuda». Explica que ha cambiado el perfil de quienes acuden a su organización, y también el tipo de ayuda que demandan: «Agora nótase que o primordial é comer, a xente pide o básico, alimentos».

Cáritas de Muros trabaja en coordinación con el Concello, y entre todos son capaces de cubrir la demanda que hay. Sin embargo, está por ver qué pasará de ahora en adelante: «Creo que imos ir a peor, vai chegar un momento no que isto vai romper por algún sitio porque vai ser insostible para as empresas e xa non haberá ERTE, serán despedimentos. Menos mal que existimos nós porque moita xente ía quedar sen ningunha cobertura».

«Xente que tiña aforros foi tirando estes meses, a ver o que pasa agora»

El trabajo en equipo que realiza Cáritas de Ribeira junto con el Concello y otras entidades como Ice Renovación permite cubrir las necesidades, sobre todo alimenticias, de más de 200 familias del municipio. Solo Cáritas atiende a 160, y la cifra no tiene visos de que vaya a reducirse a corto plazo, un escenario para el que la entidad que preside Manuel Mirás ya se está preparando sumándose a distintos bancos de alimentos para que, llegado el caso, no les falten provisiones: «Xente que tiña aforros foi tirando estes dous meses, a ver o que pasa agora. Como isto se prolongue moito no tempo e non se reactive a economía, a situación vai ser moi complicada».

Señala no sin alivio que la fortaleza del sector de la conserva y la actividad pesquera, que no llegó a paralizarse del todo, contribuyen a restar dramatismo a la situación, pero hay muchos otros ámbitos en los que las necesidades comienzan a ser acuciantes: «A xente que vive dos mercadillos ou das festas, principalmente, vai pasalo moi mal porque tal e como están as cousas van botar case dous anos parados».

La llegada de nuevos usuarios a Cáritas no es la única dificultad en este momento, sino que también se constata un agravamiento de la situación de personas que ya contaban con la ayuda de la entidad. A la necesidad de alimentos, se suman cada vez más casos de personas que necesitan dinero para hacer frente al alquiler o para pagar facturas. Y todo esto se atiende en un contexto en el que el contacto se reduce a los días de entrega de las bolsas de comida, mientras que las demás cuestiones y el seguimiento diario de los usuarios de cubren por teléfono.

«El mayor miedo es que haya gente que lo necesite y no se atreva a venir»

Tras el aumento de la demanda en las primeras semanas de confinamiento, Lupe Tubío y las demás voluntarias de Cáritas de Boiro esperaban que la situación se fuese tranquilizando, pero dos meses después empiezan a ser conscientes de que no será así: «Contábamos con que la llegada de nuevos usuarios se fuera ralentizando, pero no, cada semana va aumentando. Y te encuentras con personas que acuden a nosotros por primera vez, que contaban con cobrar los ERTE, pero las ayudas no llegan y no les queda otro remedio que pedir para comer. Nos desborda psicológicamente cuando nos llaman y nos dicen que no tienen nada».

Actualmente, Cáritas de Boiro atiende a unas 60 familias, la mayoría, en torno al 80 %, con niños pequeños, que son la prioridad absoluta para la agrupación: «Los niños tienen que comer, un adulto puede pasar con un bocadillo, pero ellos no, tienen que alimentarse bien». Lupe Tubío reconoce que la situación es muy difícil y que por momentos les desborda, por la cantidad de trabajo que supone atender la creciente demanda de usuarios y «por lo que significa conocer casos concretos de familias que nunca habían tenido que acudir a nosotros». Cuenta situaciones como la de un padre que no pudo ir a recoger el cargamento de alimentos porque no tenía dinero para renovar el seguro del coche: «Esa es la realidad».

Sin embargo, no es el aumento de la demanda de alimentos lo que más inquieta a las voluntarias de Cáritas de Boiro: «El mayor miedo que tenemos es que haya gente que lo necesite y que no se atreva a venir y a pedir ayuda. Es una situación muy difícil y la verdad es que duele, pero nosotros estamos para ayudar».