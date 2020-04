La Guardia Civil interceptó a un conductor ribeirense circulando a 129 km/h y saltándose en confinamiento

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vilagarcía 29/04/2020 10:30 h

La Guardia Civil interceptó el pasado viernes en Pontecesures a un vecino de Ribeira cuando circulaba a 129 km/h en una zona limitada a 50 y que dio positivo indiciario en el consumo de sustancias psicoactivas. Su desplazamiento tampoco respetaba las restricciones de movilidad de la orden de confinamiento. Los hechos ocurrieron alrededor de las 16.30 horas, en el kilómetro 85,500 de la N-550, un punto especialmente peligroso para la seguridad vial, situado en las proximidades del casco urbano de Pontecesures, en el transcurso de un control de Tráfico.

El vehículo que, por razones de seguridad no pudo ser interceptado en el momento debido al exceso de velocidad, fue alcanzado después en el casco urbano, según informa el instituto armado.

El conductor, además de haber dado positivo indiciario en el consumo de sustancias psicoactivas, no pudo justificar el motivo de su desplazamiento, al no argumentar otra causa que no fuese la de ir a visitar a su novia.

El conductor fue denunciado por quebrantar el confinamiento y podría enfrentarse a una multa de 1.000 euros si se confirmase el resultado indiciario en drogas y a otra multa de 600 euros por el exceso de velocidad. Ambas infracciones, de carácter muy grave, tienen aparejada además la detracción de seis puntos del permiso de conducción. Como consecuencia de los hechos el vehículo fue inmovilizado y el conductor retornado a su lugar de origen.

Además, la Guardia Civil de Pontevedra investiga a un vecino de A Illa de Arousa tras saltarse el confinamiento y sufrir un accidente de tráfico dando resultado positivo en las pruebas de alcohol y drogas. Los hechos se produjeron ayer sobre las 20.30 en el término municipal de A Illa. La Benemérita recibió el aviso de un particular que comunicaba el choque de un turismo contra un contenedor de basura y una posterior salida de vía. Hasta el lugar se desplazó el equipo de atestados de Tráfico, que localizó al conductor implicado en las inmediaciones del lugar.