Roban una imagen de un cruceiro de capilla datado en el siglo XVIII en A Pobra

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia MONCHO ARES

LA VOZ / RIBEIRA 25/04/2020 12:26 h

«Eu estaba na horta e pareceume ver que no cruceiro faltaba a imaxe da virxe, e achegueime e vin que así era». La que se explica es la vecina de San Isidro que descubrió que el cruceiro de capeliña, datado en la Edad Moderna (siglos XVI-XVIII), había sido expoliado esta semana «pois foi cando a botei en falta. Como non se pode saír da casa». La cruz da nombre al lugar de la parroquia de San Isidro de Posmarcos, en A Pobra do Caramiñal, ya que su localización es Cruceiro Novo, un pequeño núcleo en el que el autor o autores del robo no debieron tener dificultades para apropiarse de la imagen de la virgen con el niño en sus brazos, ayudados también por el confinamiento.

La Policía Local de A Pobra, que tuvo conocimiento del robo por una denuncia vecinal, acudió a Cruceiro Novo y elaboró un informe para sustentar la denuncia a formular ante la Guardia Civil.

El hecho ha causado preocupación e inginación en la parroquia de San Isidro, cuyo párroco, Marcelino Sánchez, declaró: «Quen roubou esta imaxe non ha de ser de moi lonxe. Sabía ben onde estaba. É unha pena que non se respecte máis o patrimonio, que é de todos. O cruceiro ten un significado cultural e relixioso, pero forma parte do patrimonio de todos os galegos, sexan ou non creente. Quen o roubou cometeu un atentado contra o patrimonio de todos, pero tan culpable é el como quen llo compra». El sacerdote lamentó que no haya una mayor sensibilidad con un monumento tan significativo de Galicia y recordó el cruceiro de Abuin, también en San Isidro, que derribó un coche hace años y sigue sin ser restaurado.

El conjunto arquitectónico pertenece a los cruceiros denominados de "capeliña", de loreto o de capilla, muy singulares en Galicia y propios de la comarca de Barbanza y de poblaciones limlitrofes. La página especializada Cruceiros de Galicia (cruceirosdegalicia.xyz) lo data en el siglo XVIII, en el que, según otras fuentes fue sometido a una reconstrucción, lo que daría paso a la denominación de Cruceiro Novo, ya que sustituyó a otro en estado de ruina. Consta de una cruz con el cristo crucificado y el carte INRI, una capilla con la Imagen de la virgen con el niño en su regazo, que ha sido susbtraida; un fuste octogonal, muy grueso, típico de este tipo de cruceiros; un abasa muy pequeña troncopiramidal. Y la plataforma está integrada por dos gradas de forma cuadrangular.

Fuentes de la Policía Local de A Pobra confirmaron que este es el segundo robo de características similares que se prouce en el municipio, ya que, hace unos meses, desapareció la imagen de una hornacina en la casa de Casto Dios que, al igual que la de San Isidro, estaba catalogada.