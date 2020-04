Mar Davila: «Cuando pase todo esto, la gente va a tener muchas ganas de fiesta»

0

Su voz. Esa es su herramienta de trabajo y también un regalo para quien la escucha, sobre todo en estos tiempos en los que la mayoría de los barbanzanos necesitan ánimos para que este encierro forzoso no se haga tan cuesta arriba. La cantante pobrense Mar Davila ha querido arrimar el hombro y poner su granito de arena para ayudar a que el confinamiento se haga más llevadero; y, todos los sábados, a las ocho de la tarde, coge su micro y ofrece un concierto a sus vecinos de la urbanización O Lagar.

Confiesa que la idea surgió a medias entre su marido y una vecina suya. «Ella ya estaba poniendo música todos los días a la hora de los aplausos, y nos comentó si podíamos hacer lo mismo usando nuestro equipo que era profesional y más potente», recuerda la cantante. Entre los tres empezaron a darle vueltas a la cabeza y se propusieron organizar una gran sorpresa para todo el vecindario.

Aprovechando las salidas para bajar la basura o pasear al perro, fueron colocando carteles en todos los edificios de la urbanización para que ese sábado, a las ocho, todo el mundo saliese a las ventanas a aplaudir la labor de los sanitarios. Y así fue como ese día los residentes en O Lagar se encontraron con un concierto en directo ofrecido por Mar Davila. «El sábado, que es el día en el que yo normalmente estaría trabajando, pues ahora también canto desde la ventana de mi salón», explica la artista pobrense, que después del éxito cosechado en el primer concierto, decidió repetirlo cada semana.

Para cada actuación, Mar Davila prepara un repertorio de canciones de los más variado, en el que también intenta satisfacer todas las sugerencias que le llegan a través de su cuenta de Facebook, en donde se retransmiten todas las actuaciones. De hecho, gracias a las redes sociales sus conciertos sorpresa llegan a fuera de la comarca, «y tengo peticiones desde A Laracha, incluso para que le cante el cumpleaños feliz a gente que no es de aquí».

Futuro incierto

El futuro no se presenta muy alentador para los trabajadores del sector de los espectáculos una vez que se levante el confinamiento, puesto que todavía no está muy claro si se permitirán realizar eventos que concentren a muchas personas y tampoco cómo serán las condiciones en las que se llevarán a cabo. Mar Davila reconoce que «el panorama es muy incierto. Yo solo pido a los organizadores que no cancelen las celebraciones, que las aplacen. Cuando todo esto pase, la gente va a tener muchas ganas de fiesta».

Además de las orquestas, la celebración de unas fiestas también implica a muchas más personas, desde feriantes, a empresas de pirotecnia, a camioneros o hosteleros, por eso la artista pobrense insiste en que esta pandemia no puede acabar con los festejos de la comarca y, en general, de toda España. Explica que el objetivo será «buscar la manera de celebrarlos en otras fechas y con las máximas garantías de seguridad»

Mientras tanto, la pobrense compagina sus actuaciones desde la ventana con los ensayos, y también con un proyecto muy bonito en el que varios cantantes de orquesta se han unido para lanzar un mensaje de optimismo. «Surgió la oportunidad de poder participar en esta propuesta y acabo de grabar mi colaboración. Nosotros hemos elegido el tema Adelante».

El confinamiento provoca que todos estos trabajos «sean un poco caseros. Ayer grabé la voz y hoy voy a hacer mi parte del videoclip, pero todo es de andar por casa», reconoce la artista, que confía en que pronto pueda cambiar el escenario de su ventana por uno de verdad.