Las pascuas, este año a domicilio

La Voz de Galicia Marta Gómez

Ribeira / La Voz 12/04/2020 18:25 h

El confinamiento obligado por el coronavirus no ha podido con una de las grandes tradiciones del Domingo de Pascua: la entrega de roscas y huevos y figuras de chocolate de los padrinos a sus ahijados. Claro que, dado que este año no se puede salir de casa, en tiempos de cuarentena ha sido necesario recurrir a fórmulas alternativas, que muchos pequeños comercios de la comarca pusieron en bandeja para que nadie se quedase sin el tradicional postre de estas fiestas. Un nuevo servicio que bien podría denominarse telerrosca transformó a panaderos, reposteros y tenderos en algo así como unos padrinos postizos que hicieron llegar sus regalos a muchos niños de la comarca barbanzana.

Nada menos 79 repartos realizaron los responsables del ultramarinos A de Aurora de Noia para llevar otros tantos huevos de chocolate a hogares de todo el municipio. Hasta las once y media de la noche estuvieron trabajando ayer, y hoy por la mañana aún había pedidos pendientes. No muy lejos de allí, en la confitería Dominga se acumulaban a primera hora huevos, roscas y monas de Pascua antes de iniciar el recorrido que debía llevar los dulces a sus destinatarios. En este establecimiento reconocían que, dada la situación, no esperaban el aluvión de encargos que recibieron: «Xa que non se pode saír, o que máis e o que menos quere enviarlle algo aos afillados».

Mensajes especiales

Desde A Pobra, Noelia Hermo, que tiene su despacho en la plaza de abastos del municipio, dedicó la mañana a repartir roscas, y sus dulces llegaron incluso hasta Ribeira. «A resposta está sendo mellor do que esperaba. Hai menos demanda que un ano normal, pero a entrega a domicilio levantou as vendas», reconocía entre entrega y entrega de roscones.

Este fue el primer año que se embarcó en el reparto a domicilio el Domingo de Pascua, entre otras razones porque, en condiciones normales, «os padriños queren ir eles mesmos a levar as pascuas». Sin embargo, ante la imposibilidad de hacerlo debido al estado de alarma, no falta quien se las ingenie para trasladar a su ahijados su cariño haciéndoles llegar con los dulces notas con mensajes especiales para ellos.

En la rianxeira panadería Vidal es habitual el reparto a domicilio, pero nunca como en esta Semana Santa: «Este ano non baixou a demanda, ao contrario, tivemos máis encargas de roscas para levar que outras veces».

El teléfono y, sobre todo, las redes sociales, a través de las que se recogían los encargos, han sido esenciales en la puesta en funcionamiento de un servicio que ha permitido a muchos estar un poco más cerca de sus ahijados en estas fechas.