La embajada anuncia a los gallegos atrapados en Sudáfrica que hay luz verde para iniciar la repatriación

La Voz de Galicia j. m. jamardo

ribeira/la voz 03/04/2020 11:09 h

Desde hace varios dias, un grupo de 24 gallegos se encuentran atrapados en Sudáfrica pues no pueden abandonar el país porque no había vuelos. La pandemia los cogió trabajando en una empresa que se dedica a instalar parques eólicos y están confinados muy cerca del aeropuerto de la capital del país. Temían que podrían pasar varios meses antes de regresar a España porque les habían comentado que no estaban operando aviones. En el grupo hay cuatro vecinos de Muros. Uno de ellos, Enrique Riomayor, señaló que ayer a última hora recibieron una notificación de la embajada española en Pretoria en la que les anunciaba que el gobierno sudafricanoahbia dado «por fin», luz verde a los vuelos de repatriación europeos, que empiezan a operar a partir de hoy.

Enrique Riomayor comentó que los funcionarios les robaban a todos los españoles no residentes que estuviesen pendientes de sus informaciones y que sigan las instrucciones del consulado de la Ciudad del Cabo y de la embajada en Pretoria. En la nota le insisten en que: «Tenemos sus datos y les contactaremos cuando nos indiquen la disponibilidad de plazas».

Este muradano indico que se encuentran mucho más animados y esperan regresar a casa cuanto antes y si puede ser la próxima semana, «moito mellor». Con el están Jacobo Nine, Francisco Piñeiro y Enrique Oliveira. Riomayor agradeció la labor de las autoridades españolas y también la mediación de la alcaldesa de Muros y de la Xunta de Galicia que en todo momento estuvieron en contacto con ellos.