El Concello de Mazaricos da a conocer el primer caso de contagio en el municipio

corresponsal/mazaricos 25/03/2020 13:46 h

El Concello de Mazaricos anunció a través de las redes sociales el primer caso de un infectado por el coronavirus en el término municipal. Las autoridades locales señalan que son partidarios de una gestión transparente de la información en este tipo de situaciones. Ante esta situación, desde el ejecutivo local se pone en conocimiento de los vecinos de un caso positivo de COVID-19 en la localidad.

En la nota, se explica que todo parece indicar que el contagio se produjo fuera del término municipal y el enfermo está cumpliendo el aislamiento prescrito. El Concello ruega a los vecinos que no generen alarma, que no compartan información falsa, y sobre todo, que cumplan las medidas decretadas por las autoridades sanitarias. Entre las recomendaciones, invitan a los ciudadanos a que laven bien las manos y no salgan de sus domicilios.