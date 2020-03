La vida de un ribeirense en Madrid: «Non quería volver a Galicia correndo o risco de estar infectado»

0

La Voz de Galicia Álvaro Sevilla

20/03/2020 05:00 h

Confiesa que le gustaría haber pasado el confinamiento en su Ribeira natal. Incluso tuvo la oportunidad de coger las maletas y dejar Madrid para regresar a Galicia. Pero a Luis Charlín se lo impidió la responsabilidad. Si no podía saber si estaba contagiado por el COVID-19 no iba a poner en riesgo a terceros. No todos han seguido su ejemplo: «Solicitei no hospital facer a proba. Chamei aos teléfonos que nos facilitaron pero non foi posible. Non quería volver a Galicia correndo o risco de estar infectado».

A pesar de encontrarse en la zona cero del coronavirus, a él le toca trabajar. En la capital gestiona más de una decena de cocinas, la mayoría preparadas para enviar comida a domicilio. «Estamos tendo problemas con algúns provedores porque teñen que pechar. Adaptámonos aos que continúan porque consideramos que o noso traballo é fundamental. Non só vendemos a particulares ou hoteis, senón tamén a hospitais. E non queremos que lles falte de nada».

Reconoce que la situación no está siendo grata, pero «vivimos unha sociedade e creo que desta maneira todos aportamos o noso gran de area. O goberno estanos pedindo que quedemos na casa, non que subamos o Everest». En su caso, lo de recluirse tampoco es tan sencillo. Aunque puede trabajar desde casa, también debe gestionar in situ el trabajo en las cocinas: «Hai cuestións que nolo esixen».

La seguridad

En un sector como el hostelero, defiende que todas las medidas posibles de seguridad son necesarias para minimizar riesgos: «Existe un perigo, pero o persoal que formaba parte dos grupos de risco non está traballando. Se hai a mínima dúbida deben quedarse un tempo na súa casa».

En los centros de trabajo, asegura, se tomaron todo tipo de medidas. «Revisamos e acatando todo o que nos din as autoridades médicas e executivas», afirma el ribeirense, que desea que la gente afronte este problema de la mejor manera posible: «Aínda que non sexa doado, hai que intentar non perder o bo humor. Costa, pero cando soa o espertador sempre queres retrasalo un pouco. Agora é o momento para aproveitar», afirma entre risas.

Con restricciones

Aunque el confinamiento comenzó este lunes, Luis Charlín convive con las restricciones desde hace una semana: «Dende que se decretou o peche dos colexios. As medidas están sendo drásticas pola propagación do virus. As carreteiras M-30 e M-40 parecen dignas de unha película».

A él, y otros les toca seguir tirando del carro. La comida tiene que seguir llegando a los profesionales de los hospitales y a los vecinos de la capital. Lo hacen extremando los cuidados. Hasta que la crisis remita, a él le tocará seguir en la capital. Reconoce que estaría mejor «na horta da casa, pero é o que me tocou. Prefiro isto que o cargo de conciencia de pasarlle o coronavirus á xente que máis quero».