El tope de almeja japónica sube en Os Lombos do Ulla tras los buenos precios

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

18/03/2020 09:50 h

El productor pobrense Miguel Iglesias reconocía en la mañana de ayer su temor a que su trabajo en Os Lombos do Ulla no sirviese para nada y tuviese que devolver el marisco al mar por los acontecimientos que está viviendo el país debido al coronavirus. «Non pensaba que tivese moita saída, porque ao estar os restaurantes pechados a ver quen ía comprar ameixa». Pero sus predicciones no se cumplieron. Fue precisamente al revés. La especie denominada japónica «pagouse bastante ben, e incluso acordaron aumentar os topes».

Iglesias apuntó que en la desembocadura del río había más de un centenar de embarcaciones, y entre sus tripulantes mucha incertidumbre. La subasta se realizó en Rianxo y la japónica fue vendida entre los 6,6 y los 7,50 euros el kilogramo: «Un prezo bastante bo».

Cierre de la fina

La almeja que tuvo problemas a la hora de la subasta fue la fina. En este sentido, el productor pobrense indicó que en la jornada de ayer cotizó a 11 euros el kilo, mientras que la semana pasada superó los 17. Esta eventualidad provocó que los responsables de la gestión del banco de libre marisqueo de Os Lombos decidiesen prohibir extraerla.

La decisión lleva aparejado un incremento de los topes de almeja japónica. Según Miguel Iglesias, a primera hora de la tarde de ayer les comunicaron la decisión: «Pecharon O Bohído e impiden coller fina».

De esta forma, cada productor que se acerque a faenar al río podrá coger diez kilos de esta especie: «Unha medida acertada aínda que non sabemos o que pode pasar nos próximos días xa que isto cambia moito dunha xornada a outra».