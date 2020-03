Cos pés na terra

0

La Voz de Galicia José Vicente Domínguez

12/03/2020 05:05 h

O pasado sábado asistín a unha misa de funeral. Iso para min non é novidade ningunha. Gústame compartir sentimentos cos meus coñecidos, veciños ou non. Neste caso era unha cerimonia de aniversario.

O cura oficiante era novo. Ou non tan novo. Podería estar arredor dos corenta e poucos anos, aínda que pola súa escasa cabeleira de lonxe aparentase algún ano máis. Pero ao escoitalo durante a prédica un dábase conta de que é unha persoa actual que, sen deixar a parte espiritual do seu cometido como párroco, notábase que estaba na vida cotiá.

O evanxeo trataba sobre a transfiguración de Xesús no monte Tabor. Un asunto totalmente místico do que non é sinxelo acadar ensinanzas máis alá da pura fe. Pero o cura que ese sábado presidía a liturxia, a boa fe que o logrou. Na miña opinión (eu non son incuestionablemente crente), foi quen de relacionar un milagre espectacular, como é o da transfiguración, coa vida dos mortais que dificilmente asistiremos a tales espectaculares acontecementos.

E foi tal así que o cura en cuestión empezou por comparar a fe coa fides latina, ou sexa, coa confianza. Ninguén mellor que o crego que facía a prédica para darse conta de que hoxe non é sinxelo crer nunhas aparicións que eu, líbreme Deus!, non son quen de poñer en dúbida, nin agardo chegar a velas.

Pois foi, chegados a este punto, cando o cura lles pediu a cada un dos presentes, fregueses ou non, que aproveitasen a ocasión para mirarse a si mesmos, e valorar cal é o seu comportamento na vida, coma se estivesen cheos da espiritualidade que deberon sentir os apóstolos no monte Tabor, tal como o conta Mateo no seu evanxeo.

E así foi como o cura baixou do Tabor, puxo os pés na terra e falou da lacra da violencia de xénero e do Día Internacional da Muller que se celebraría o domingo seguinte. E díxoo así, con claridade, e sen os subterfuxios que utilizan tantos outros que semellan vivir nunha nube mesmo por enriba do monte Tabor -e dáme a min que dese xeito non son quen de convencer a ninguén, máis aló dos xa conversos-.

E tamén falou do amor aos migrantes... e ata tivo tempo de facer unha referencia ao coronavirus, ante o temor de que se puidera suspender a viaxe a Terra Santa que, polo visto, teñen programada na súa parroquia. O que lles trataba de dicir: os humanos escépticos coma min, incapaces de extasiarse coa espiritualidade, entenden mellor as prédicas cando se explican cos pés na terra. E remato, non sen antes pedirlle desculpas ás persoas ás que non lles dei a man ao darlles a paz, pois non sei se formará parte da axenda de Deus ocuparse dos nosos virus. Por se acaso.