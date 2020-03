Ana Miranda participou en Noia nunha palestra sobre as minas de San Finx

A representante do BNG en Europa tamén se reuniu co sector do mar

A responsable do BNG en Europa, Ana Miranda, estivo esta fin de semana en Noia, onde participou nunha palestra sobre as minas de San Finx, un acto concorrido do que tamén tomaron parte Fins Eirexas, de Adega; Joam Evans, da Federación Ecoloxista Galega; Jose Romarís, secretario de Plademar; e Ricardo Suárez, voceido do grupo municipal nacionalista. Todos eles coincidiron en rexeitar a autorización de vertido concedida por Augas de Galicia á empresa concesionaria da mina, así como na necesidade de acometer a restauración do territorio que ocupa o xacemento.

Miranda estivo tamén en Lousame, onde viu o estado no que se aotpa a maior das presas da mina de San Finx e cualificou de «vergoñento« que «nin empresa nin Administración tomen en serio un risco que pon en xogo o sustento de milleiros de familias».

Encontro con sector

Ana Miranda aproveitou a visita para reunirse tamén con representantes do sector do mar que lle amosaron a súa preocupación por diversas cuestións, desde a situación da propia mina ata o feito de que non estea a funcionar a produción de semente na hatchery, a diminución de especies como a ameixa fina e a babosa ou as deficiencias de saneamento nos municipios polos que discorre o río Tambre.