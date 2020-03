El paso de la borrasca Karine provocó la caída de numerosos árboles y de la carpa de la Festa do Bolo do Pote

0

La Voz de Galicia A. Lorenzo, X. R. Alvite

02/03/2020 10:29 h

Los servicios de emergencia de la comarca tuvieron una noche de mucho trabajo debido al paso del temporal Karine, que dejó un reguero de incidencias en los distintos concellos. La más destacada fue la caída de la carpa donde ayer se celebró la Festa do Bolo do Pote de Mazaricos. Al parecer, las fuertes rachas de viento y la lluvia provocaron que la estructura se viniese abajo sobre la una de la madrugada, aunque afortunadamente no hubo que lamentar daños personales.

Varias horas antes, sobre las diez de la noche, los bomberos de Boiro ya se veían obligados a salir del parque ante la llamada por la caída de varios árboles, algunos de los cuales estaban bloqueando carreteras o pistas, y otros quedaron colgados sobre el tendido eléctrico. Moimenta, Teaño, Arnela o Brión fueron algunos de los puntos donde se registraron estas incidencias, en las que también intervinieron miembros de Protección Civil y de la Policía Local de los distintos municipios.

Además, el Karine dejó su rastro en Ribeira, donde esta misma mañana los bomberos tuvieron que retirar un árbol que se había precipitado sobre el tendido eléctrico en A Fieiteira. También los miembros del GES muradano recibieron varios avisos esta noche, ya que el temporal provocó la caída de árboles en dos carreteras de Outes y en la AC-400 a su paso por Muros.