Roban una furgoneta en Escarabote y dejan sin pan a unos 50 clientes

La Voz de Galicia J. M. J.

ribeira / la voz 27/02/2020 20:36 h

Eran las diez de la mañana y David Fandiño recorría hoy la carretera general de Escarabote como todos los días haciendo el reparto de la panadería Amañecida. Corriendo de puerta en puerta dejando el pan, se percató de que tres personas caminaban por las inmediaciones, pero no le dio importancia. Sin embargo, al salir de un bar solo pudo observar la matrícula trasera de su furgoneta. Se la habían robado con todo la mercancía dentro. Le quedaban por visitar unos 50 clientes y sus encargos iban dentro.

El repartidor denunció de inmediato el hecho. Hora y media después le comunicaron que el vehículo había aparecido en las inmediaciones del tanatorio pobrense «coas chaves dentro e o motor en marcha». Los autores del robo la abandonaron porque «apenas lle quedaba gasóleo. Eran tres, dous homes e unha muller. Roubaron outra furgoneta, tamén dun panadeiro, e un turismo».

En el interior del vehículo tenía la documentación y las gafas, que se llevaron, pero «non lles serven para nada porque son graduadas». También le dejaron el pan que no pudo repartir. «A Garda Civil non me deixou coller o coche ata as dúas da tarde, polo que tiven que avisar aos clientes para dicirlle que non lles podía servir. Entendérono perfectamente e por un día non pasa nada». Eso sí, pudo llevar los pedidos a los hosteleros, aunque más tarde de lo habitual.

Fandiño reconoce que a partir de ahora le llevará más tiempo hacer su trabajo : «Iso de deixar o coche co motor en marcha na estrada, acabouse».

La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación para conseguir localizar a los autores del robo de tres vehículos.