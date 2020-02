El pleno de Muros impulsa iniciativas sobre igualdad y la equiparación salarial de la mujer

0

La Voz de Galicia

Muros 28/02/2020

La igualdad de género y la equiparación de las parejas de hecho con respecto a las prestaciones por viudedad fueron los temas principales abordados en la sesión plenaria en Muros, celebrada ayer por la noche y en la que la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, marcó el orden del día.

El grupo municipal del PSOE presentó una moción para instar al Gobierno central a que modifique con carácter retroactivo la actual Ley General de la Seguridad Social para el acceso a las pensiones de viudedad a las parejas que no están legalmente casadas, pero sí reconocidas como parejas de hecho. La edila socialista Sandra Maneiro subrayó que la legislación en este tema «non ten unha causa que a xustifique actualmente», al considerar que la realidad social ha evolucionado y, por consiguiente, la normativa no se ajusta «ao cambio no modelo de familia».

La moción contó con el apoyo de los grupos municipales. María Xosé Alfonso, portavoz de Compromiso por Galicia, reiteró su apoyo «a todo aquilo que sexa en prol da igualdade das persoas de tódolos colectivos» y confió en el éxito de estas propuestas «agora que o PSOE goberna en Madrid». Por su parte, el grupo de gobierno coincidió con la moción presentada por los socialistas sobre la ley actual, que, según expreso la alcaldesa, la popular Inés Monteagudo, «non ten moito sentido». María Lago, portavoz del BNG, también expresó la conformidad de su grupo con esta iniciativa, puesto que «non debe de haber ningún tipo de trato discriminatorio», si bien se abstuvieron en la votación por la ambigüedad de la propuesta al no concretar los aspectos que es necesario modificar.

Segunda propuesta

También el gobierno local quiso aportar su grano de arena en la eliminación de las desigualdades que afectan a mujeres y niñas con una segunda propuesta en torno a esta cuestión. La moción presentada por los populares, y que contó con los votos favorables de todos los grupos, busca el cumplimento del objetivo cinco de la Axenda 2030 para impulsar «a política pola igualdade e leis para o empoderamento».

Entre otras cuestiones, Inés Monteagudo habló de la necesidad de que se reconozca a la mujer en los trabajos de cuidados, su promoción e impulso en las carreras en ciencias y tecnologías y la puesta en marcha de un plan contra la brecha salarial, así como la implantación de la conciliación laboral y familiar y el impulso de las habilidades tecnológicas entre las mujeres de los entornos rurales.

Tanto PSOE como CxG se mostraron a favor de la moción presentada por los populares. Lago, quien también dio el apoyo de su grupo a la propuesta, hizo hincapié en el punto de los cuidados, una propuesta realizada por el BNG durante la comisión informativa para «poñer en valor» este tema y visibilizar «a carga que supoñen os coidados para as mulleres». Los socialistas pusieron el punto final a esta cuestión con la lectura de un manifiesto para darle visibilidad.