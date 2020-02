Música e Caldo de Gloria serviron para revivir o espírito de Rosalía de Castro na Pobra

A asociación Arrancadeira impulsó esta xornada, na que se contou coa colaboración do grupo Argalleiros

La Voz de Galicia Ana Lorenzo

ribeira / la voz 23/02/2020 19:43 h

O Cantón da Leña pobrense converteuse esta mañá na casiña e no lar de Rosalía de Castro cunha homenaxe na que non faltaron a música e os bailes tradicionais, un recital de poemas e unha saborosa degustación. O prato estrela foi o tan afamado Caldo de Gloria que popularizou a escritora de Padrón, pero tampouco faltaron os doces típicos do entroido.

Numerosos veciños achegáronse a participar nesta actividade impulsada pola agrupación Arrancadeira, e que contou coa colaboración da Fundación Rosalía de Castro e do Concello, ademais da participación do grupo Argalleiros.

Os actos de homenaxe á poeta continuarán mañá en Rianxo, onde varios locais servirán toda a semana Caldo de Gloria, e o xoves haberá un recital poético e unha ofrenda floral no busto de Rosalía.