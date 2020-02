El Rotogal tumbó al Palencia y suma 17 victorias consecutivas

0

La Voz de Galicia s. gómez

23/02/2020 20:14 h

El Rotogal Boiro no afloja. No muestra síntomas de agotamientos ni de exceso de confianza el conjunto de Emilio Palacio, que este sábado sumó su decimoséptima victoria consecutiva. Invictos este curso, los barbanzanos noquearon al Cyl Palencia 2020 por 1-3 (25-16, 23-25, 17-25, 24-26).

No defraudaron los jóvenes de la selección nacional, que comenzaron el encuentro a pleno rendimiento. «El primer set fue para ellos porque jugaron muy bien. Defendieron duro y no sabíamos cómo hacer punto, no encontramos el camino», destacó el técnico de los boirenses, Emilio Palacio. Fue en el segundo parcial cuando el Rotogal dio un paso al frente, liderado en ataque por un Juan Pablo Moreno que demostró por qué es uno de los mejores jugadores de la competición.

Tras remontar el duelo con el 1-2, el cuarto y definitivo set fue una lucha sin cuartel. Los palencianos llegaron a gozar de una bola para llevar el partido al desempate, pero dos acciones del jugador colombiano volvieron a ser determinantes. «Con un par de jugadas cambió el partido».

Presencia boirense

Los jóvenes boirenses Jaime Arjones y Martín Casais contaron con minutos en pista en el duelo en el que se encontraban con sus viejos compañeros de filas y entrenadores. «Tuvieron minutos, pero están centrados en la preparación para el preeuropeo».

El Rotogal regresará hoy de Palencia después de que ayer disputara un nuevo amistoso con la selección juvenil, esta vez con derrota simbólica por 3-2. «Nos pidieron que le echásemos una mano», reconoció Emilio Palacio. Esta mañana volverá a enfrentarse al equipo nacional antes de regresar a Boiro con tres nuevos puntos en su casillero.