Uno de los arousanos desaparecidos fue visto con el hombre ahogado que el mar arrojó en Muros

Serxio González Souto
Serxio González RIBADUMIA / LA VOZ

VILANOVA DE AROUSA · Exclusivo suscriptores

17 bidones de gasolina fueron hallados en la playa de Ancoradoiro el mismo día en el que un vecino encontraba en Esteiro el cadáver de un arousano. a seis millas náuticas de allí
17 bidones de gasolina fueron hallados en la playa de Ancoradoiro el mismo día en el que un vecino encontraba en Esteiro el cadáver de un arousano. a seis millas náuticas de allí

La única ausencia denunciada al hilo del hallazgo simultáneo del cadáver y de los bidones de combustible en la costa de Galicia es la de un varón de 45 años natural de Ribadumia

04 nov 2026 . Actualizado a las 19:39 h.

Que el mar vomitase 71 bidones cargados de gasoil y gasolina la semana pasada alimenta la hipótesis de que al menos dos operaciones vinculadas al mundo del narcotráfico hayan tenido como escenario el sur y el

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