Uno de los arousanos desaparecidos fue visto con el hombre ahogado que el mar arrojó en Muros

17 bidones de gasolina fueron hallados en la playa de Ancoradoiro el mismo día en el que un vecino encontraba en Esteiro el cadáver de un arousano. a seis millas náuticas de allí

Que el mar vomitase 71 bidones cargados de gasoil y gasolina la semana pasada alimenta la hipótesis de que al menos dos operaciones vinculadas al mundo del narcotráfico hayan tenido como escenario el sur y el