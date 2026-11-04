Uno de los arousanos desaparecidos fue visto con el hombre ahogado que el mar arrojó en Muros
RIBADUMIA / LA VOZ
VILANOVA DE AROUSA · Exclusivo suscriptores
La única ausencia denunciada al hilo del hallazgo simultáneo del cadáver y de los bidones de combustible en la costa de Galicia es la de un varón de 45 años natural de Ribadumia04 nov 2026 . Actualizado a las 19:39 h.
Que el mar vomitase 71 bidones cargados de gasoil y gasolina la semana pasada alimenta la hipótesis de que al menos dos operaciones vinculadas al mundo del narcotráfico hayan tenido como escenario el sur y el