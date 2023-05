Los organizadores de la verbena de Vilanova que sufrió el atropello múltiple: «Só queremos que os feridos volvan a casa»

Rosa Estévez / Martina Miser

A Rosa se le inundan los ojos de lágrimas en cuanto empieza a hablar. A la sacristana de la parroquia de San Miguel de Deiro, en Vilanova de Arousa, no se le va de la cabeza que solo cinco minutos antes del terrible accidente registrado en el campo de la fiesta, ella y su nieta, que está embarazada, estaban en el lugar en el que un coche chocó contra la carpa, tirando una parte de ella, y luego contra un árbol situado junto a la barra de la comisión de fiestas. «A miña neta quería beber algo, así que nos achegamos ata aquí. Estabamos xusto no sitio, pero había moitísima xente e decidimos movernos un pouco», explica la mujer. El lugar estaba abarrotado: la París de Noia es una orquesta que mueve multitudes y ese domingo lo había vuelto a hacer. «Ao principio non me enterei moito. Había tanta xente por todos lados que cando a miña neta me berrou que estaba caendo a carpa, non entendía moi ben o que pasara. Pensei que había unha pelexa de rapaces e no que eu pensaba era en apartala a ela, para que non lle pasara nada», relata.