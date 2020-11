Vilanova anuncia la entrada de Catoira en el proyecto Mar de Santiago sin haberse tomado todavía el acuerdo

0

Vilanova 12/11/2020 18:02 h

El Concello de Vilanova anunció hoy que Catoira se incorpora a la entidad turística Mar de Santiago sin que el gobierno local de este municipio haya adoptado todavía una decisión al respecto. El alcalde Alberto García ve con buenos ojos la iniciativa y reconoce que hubo contactos en este sentido, «pero o goberno aínda non tomou ningún acordo», indicó a preguntas de este diario. «Son cousas do PP, eles que digan o que queiran, non lles vou poñer un bozal», abundó el socialista.

Se refería a las declaraciones efectuadas por el alcalde vilanovés, Gonzalo Durán y el portavoz del PP de Catoira, Iván Caamaño, tras la reunión que ambos mantuvieron para abordar esta cuestión. Durán valora de forma muy positiva la adhesión del municipio vikingo y Caamaño habla de «un paso máis en colaboración turística». «É unha boa oportunidade para o noso concello, que permite formar parte deste itinerario turístico e aumentar a cantidade de visitantes que chegan a Catoira, contando agora coa posibilidade de chegar en barco», explica el concejal popular.

La travesía marítima, recreando la tradición del traslado de los restos del apóstol a Santiago siguiendo el río Ulla, no es un invento de ahora. Hace años que se está haciendo a través de la asociación creada a tal efecto, pero Durán considera que se puede aprovechar mucho más la potencialidad turística de este itinerario lo que le llevó a registrar la marca Mar de Santiago. Aquello abrió una polémica con Vilagarcía, donde solo ven en esta iniciativa ansias de protagonismo de Durán y el ánimo de dividir a la comarca frente a las políticas que se auspician desde la Mancomunidade do Salnés, de la que el vilanovés ni siquiera forma ya parte.