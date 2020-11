Susto en un colegio de Vilanova por la caída de una plancha del tejado

0

La Voz de Galicia B. C.

Vilanova 12/11/2020 10:20 h

La comunidad escolar del Xulio Camba de Vilanova se llevó ayer un susto monumental como consecuencia de la caída de una plancha del tejado de uno de sus edificios, el situado al lado del pabellón multiusos. La plancha cayó sobre el patio, donde suelen jugar los niños, y, afortunadamente, aunque el incidente se produjo durante el horario lectivo, no hubo que lamentar ningún daño personal. Sí sufrió leves destrozos el coche de una profesora aparcado en la zona.

El colegio está siendo objeto de una profunda remodelación desde el pasado verano, que implica la reparación del tejado, entre otras actuaciones. Los trabajos se ejecutan fuera del horario lectivo, por la tarde, pero ya hay quien advirtió de que esta medida no ofrece todas las garantías de seguridad que serían deseable. El Concello se hizo eco de estas quejas y se dirigió en varias ocasiones a la delegación territorial de Educación para solicitar que se tomaran medidas. Ante lo ocurrido ayer, el alcalde Gonzalo Durán, no oculta su malestar, «es una negligencia que no tiene excusa», indicó, y anuncia que el caso va a ser denunciado ante inspección de trabajo. A esta hora se está a la espera de conocer la valoración de la Consellería de Educación respecto a lo sucedido.