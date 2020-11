El próximo reto es reeditar el taller de empleo de nuevas tecnologías para instalar cámaras por el pueblo

0

La Voz de Galicia B. C.

Vilanova 12/11/2020 09:52 h

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán tiene planes ambiciosos para este centro y ya está pensando en reeditar el año próximo el taller de empleo dedicado a las nuevas tecnologías, aunque la última decisión depende de la Xunta. Es un campo en el que el regidor tiene muchas expectativas porque quiere colocar a Vilanova en el mapa de la administración electrónica; que los vecinos puedan hacer gestiones y participar en los servicios municipales a golpe de clic. Para eso hace falta disponer de una Wifi pública en condiciones, algo que, según Durán, se ha conseguido este año con la instalación de fibra óptica por todo el término municipal. Logrado este objetivo, lo próximo será completar un circuito de vídeo vigilancia mediante la instalación de cámaras en lugares estratégicos.

«La gente que no roba ni delinque no tiene problema con que haya cámaras por la calle, lo que quieren es que sus hijos estén seguros. La gente me lo pide», sostiene. De momento, el asunto está en manos de una empresa contratada por el Concello, que está pendiente de colocar nueve cámaras en los principales accesos al pueblo.