Durán: «Tenemos que ir del trabajo a casa y de casa al trabajo. Acabo de ver a la gente por la calle como si no pasase nada»

Vilanova / La Voz 05/11/2020 14:14 h

El alcalde de Vilanova considera que las medidas adoptadas por la Xunta de Galicia «están bien; es verdad que afectan mucho a hostelería». Señala el regidor popular de Vilanova que «hay una cosa que está clara. Los contagios se producen por contacto. Desde Vilanova llevamos mucho tiempo diciendo que el principal problema, son los contactos entre pandillas de amigos y en las casas», donde las normas de prevención se relajan o, directamente, se olvidan. «Todos sabemos que no se están cumpliendo», dice el alcalde, y por eso, considera que hay que«hacer un mayor control». «Si cuadra hay que cerrar [confinamiento domiciliario] para salvar la economía y ponernos duros durante dos o tres semanas para que baje el número de casos». Aunque entiende que hay que evaluar primero los resultados de los cierres perimetrales, insiste en que «las soluciones que hay que tomar hay que tomarlas pronto; cuanto más tardemos más van a durar después y eso hace un daño a la salud, a la vida y a la economía que no se puede asumir».

En resumen: sostiene Gonzalo Durán que durante un tiempo debemos limitar nuestros movimientos «de casa al trabajo y del trabajo a casa hasta que pase la segunda ola. Y todos nosotros, que acabo de ver a la gente por la calle como si no pasase nada». No finalizan ahí sus recomendaciones, y esta es una de las importantes: «Cuando se tiene que ir a ver a alguien, no se quiten la mascarilla ni se acerquen a ellos. Ya no hablo de abrazos y besos. Hay que doblar la culpa para poder iniciar la recuperación».