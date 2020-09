El incendio de un garaje en Vilanova provoca la muerte de un perro por asfixia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia B. C.

Vilanova 22/09/2020 11:03 h

Las sirenas atronaban a las nueve de esta mañana en Vilanova. Los vehículos contraincendios ponían rumbo a la zona de Vista Real, en Caleiro, donde saltaron las alarmas por un incendio en una vivienda unifamiliar. Una vez allí, los Bombeiros do Salnés comprobaron que las llamas estaban adueñándose del garaje, pero su intervención hizo posible salvar de la quema dos vehículos que había en el interior y que el fuego se propagase por el resto de la casa. Lo que no pudieron salvar fue al perro que estaba en el interior del garaje falleció por asfixia, según informan los servicis de emergencias. No hubo que lamentar daños personales. Las causas del incendio, que afectó al cuadro eléctrico, están por determinar. El suceso movilizó a los Bombeiros do Salnés, Protección Civil de Vilanova y Policía Local.