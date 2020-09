Dan negativo las pruebas practicadas a familia y compañeros de trabajo de la camarera del bar Vista Real

0

La Voz de Galicia

Vilanova / La Voz 03/09/2020 17:36 h

Los compañeros de trabajo y los familiares de la camarera del bar Vista Real (Vilanova de Arousa) han sido sometidos a pruebas PCR para comprobar su estado y si habían sido, o no, contagiados. Los primeros resultados son tranquilizadores. Según informa el Concello, «todas as probas feitas aos familiares e ao personal do local deron negativo», aunque el establecimiento sigue cerrado.

Por otra parte, el Concello de Vilanova ha anunciado que presentará mañana datos sobre el «nivel de risco covid» en la localidad, un panel en el que se ha sistematizado toda la información sobre los casos que se han registrado en la localidad.