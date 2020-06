Buscan a un mariscador desaparecido en Vilanova

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Bea Costa

Vilanova 19/06/2020 12:09 h

El vilanovés Óscar Ramiro Piñeiro Lago salió anoche con su lancha a trabajar al camarón y no volvió. Su mujer Rocío empezó a preocuparse cuando a las ocho de la mañana su marido seguía sin dar señales de vida y dio la voz de alarma. Poco después, el servicio de Salvamento Marítimo ponía en marcha el dispositivo de búsqueda, movilizando la lancha Salvamar y el helicóptero Pesca 1. Al operativo se sumaron la Guardia Civil y los servicios de vigilancia de las cofradías de Vilanova y A Illa además de otras embarcaciones a título particular, que a esta hora siguen peinando la zona de As Sinas en busca de Ramiro.

Su embarcación fue localizada a la deriva esta mañana entre las bateas de Meloxo por un marinero que la amarró a una batea y dio aviso a la cofradía de O Grove para alertar de la situación.

Ramiro Lago tiene 43 años y es hijo de la ex patrona mayor de Vilanova, Evangelina Lago.