Bombas de palenque y sirenas por San Miguel

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vilanova 09/05/2020 14:43 h

San Miguel de Deiro no tuvo el viernes fiesta del patrón debido al estado de alarma. No hubo verbena ni procesión, pero sí sonaron las bombas de palenque, las campanas de la iglesia y las sirenas de Protección Civil de Vilanova. Fue la mejor manera que encontraron en la parroquia de recordar que, pese al covid-19, no se olvidan de San Miguel.