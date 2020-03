Sorprenden a Charlín conduciendo, de nuevo, con los puntos agotados

0

La Voz de Galicia La Voz

Vilanova 13/03/2020 05:00 h

Manuel Charlín, el patriarca del clan de los Charlines, sigue cogiendo el coche a pesar de haber agotado los puntos del carné de conducir. El 31 de enero ya fue apercibido por la Policía Local de Vilanova por este motivo después de haberlo sorprendido conduciendo por el centro del pueblo; entonces fue denunciado por un presunto delito contra seguridad vial por el cual tendrá que responder el próximo martes en los juzgados de Vilagarcía, y no será la última vez que lo haga.

El pasado domingo se repitió la escena. En plena Festa do Momo, con el pueblo atestado de gente y cortado al tráfico debido al desfile de carnaval, Charlín volvió a ser sorprendido al volante, esta vez de un todoterreno. Los agentes le dieron el alto e inmovilizaron el vehículo. En esta ocasión no hubo palabras subidas de tono; acató la orden y esperó a que lo recogiera uno de sus hijos, eso sí, con una nueva denuncia por un delito contra la seguridad vial en su historial.

Charlín, que ya sabe lo que es estar entre rejas por asuntos de mayor enjundia relacionados con el narcotráfico, se enfrenta, por partida doble, a una pena de prisión de 3 a 6 meses, o al pago de una multa de 12 a 24 meses, o a trabajos en beneficio de la comunidad.

A sus 87 años se ve que el patriarca no se conforma con que lo lleven y lo traigan en el asiento del copiloto y sigue cogiendo el coche para sus desplazamientos por Vilanova. Pero la policía local no le pierde la pista y sus encuentros no siempre han sido amigables. El pasado mes de junio fue denunciado por desobediencia a la autoridad por un aparcamiento indebido. Charlín había dejado el coche mal estacionado al pie de la pasarela de O Terrón y cuando los agentes lo instaron a que lo retirara, este no solo se negó si no que se ausentó de malas formas. La policía acabó llamando a la grúa y el anciano reaccionó de forma furibunda. Ya acumulaba otras denuncias por conducir sin el cinturón de seguridad, lo cual provocó que se le agotasen los quince puntos del permiso de circulación. El viejo Charlín tendría que dejar aparcado el coche, pero sigue resistiéndose.