Vilanova recoge el legado de Suso Nogueira y crea una banda de música municipal

La Voz de Galicia Bea Costa

Vilanova 21/02/2020 14:08 h

La música en Vilanova se quedó un poco huérfana hace un mes a raíz de la muerte de Jesús Nogueira, Suso, el director de la banda cultural. Pero «Vilanova no se queda sin banda», según afirma el alcalde, Gonzalo Durán. El regidor compareció en rueda de prensa junto a los hijos de Nogueira, Jesús y Cristina, para anunciar el proyecto de la creación de la Banda de Música Municipal de Vilanova. La futura agrupación recogerá la herencia de la Cultural e incorporará savia nueva, caso de doce alumnos de la escuela de música municipal.

Ambos proyectos irán de la mano. De hecho, el director de la escuela, Jesús Nogueira hijo, dirigirá también la banda de forma altruista, al alimón con su hermana Cristina y con Ismael Álvarez. El Concello firmará un convenio de colaboración con la banda que se traducirá en una aportación económica anual y pone a su disposición el auditorio, que funcionará como local de ensayo. El 4 de marzo se celebrará la primera reunión para organizar la nueva agrupación y, a partir de ahí, ya solo queda que suene la música. Es lo que hubiera querido Suso, según apuntó su hijo, quien se confiesa emocionado e ilusionado ante este nuevo reto. «Me duele, pero la vida tiene que seguir y la música no puede parar. Después de veinte años fuera del ámbito musical en Vilanova va a ser bastante duro, más sin tener la referencia de mi padre», indicó. Queda garantizado así el presente y futuro de una tradición bandística que en Vilanova se remonta a principios del siglo pasado y que tuvo sus principales exponentes en la banda de Santórum y en la Cultural fundada en 1983. Esta última marcó el paso en varios aspectos, pues fue de las primeras bandas de la zona en incorporar a niños y niñas y se hizo popular por sus espectaculares actuaciones en las verbenas. «Llegamos a realizar hasta noventa actuaciones en un año», apuntaba ayer Nogueira, rememorando los buenos tiempos.

La Cultural fue a menos y últimamente salía a tocar con pocos músicos y en contadas ocasiones, pero, mientras Suso estuvo ahí, nunca llegó a desaparecer del todo. Su repentina muerte a finales de enero hizo temer por la continuidad de su legado, pero sus hijos y el Concello no van a dejar que desaparezca. Vilanova seguirá teniendo banda, y con ímpetus renovados. Tampoco faltará el homenaje a Suso Nogueira, acto para el que todavía no hay fecha, pero que no se demorará más allá de la primavera, según las previsiones que maneja el alcalde.