Con el abrigo puesto en la consulta por falta de calefacción

La Voz de Galicia bea costa

vilanova/ la voz 24/01/2020 05:00 h

Con el abrigo y las bufandas puestas. De esta guisa atendía ayer el personal del centro de salud de Vilanova a los pacientes que acudieron a consulta. ¿El motivo? El frío que hacía en el interior del edificio debido a la falta de calefacción. Según explican los trabajadores, ayer se cumplía el quinto día sin servicio, lo cual colmó su paciencia y les llevó a posar, pancarta en mano, pidiendo una atención primaria digna.

Los pacientes también lo sufren

Pasa frío el personal -en el centro trabajan casi veinte personas- y pasan frío los pacientes. En las salas de espera se oyen quejas por este motivo, pero lo peor es cuando los enfermos tienen que quitarse la ropa para que el médico los ausculte o a la hora de realizar, por ejemplo, un electrocardiograma.

El problema es recurrente. Raro es el invierno que el edificio no se convierte en una nevera por falta de calefacción y, de nuevo, la historia se repite; el gasoil de la caldera se termina y no se repone. El personal hace los deberes, aseguran; informan al Concello con tiempo suficiente para que reponga el combustible e informan también a la gerencia de atención primaria con el fin de guardarse las espaldas ante posibles críticas. Efectivamente, el gobierno local volvió a culpar ayer a los trabajadores de esta situación, a los que acusa de no avisar con antelación suficiente. Según fuentes municipales, el gasoil ya estaba ayer en el centro de salud y estaba previsto conectar el sistema de calefacción a lo largo del día.