La operación contra el tráfico de cocaína en la ría de Arousa se cierra con catorce detenidos

Están investigados por pertenencia a organización criminal y antentar contra la salud

Aunque la operación se antoja rematada, desentrañar el entramado que rodea a la organización que el equipo de investigación contra el crimen organizado (ECO) de la Guardia Civil desmanteló esta semana en Arousa no parece cuestión sencilla. Seis de los nueve detenidos en Galicia (hubo un décimo, pero fue puesto en libertad tras un primer interrogatorio a cargo de los agentes) fueron trasladados ayer, hacia las once de la mañana, al Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Vilagarcía. Once horas después, el teórico cabecilla Manuel Osorio Grande y otros cuatro implicados ingresaban en prisión, comunicada y sin fianza. El sexto se fue casa, con la obligación de comparecer y la prohibición expresa de abandonar el territorio nacional. Están investigados por un delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

