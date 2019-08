Prisión sin fianza para Osorio y otros cuatro implicados en la red de Arousa

0

La Voz de Galicia s. gonzález j. romero

vilagarcía / la voz 14/08/2019 22:47 h

Aunque la operación se antoja rematada, desentrañar el entramado que rodea a la organización que el equipo de investigación contra el crimen organizado (ECO) de la Guardia Civil desmanteló esta semana en Arousa no parece cuestión sencilla. Seis de los nueve detenidos en Galicia (hubo un décimo, pero fue puesto en libertad tras un primer interrogatorio a cargo de los agentes) fueron trasladados ayer, hacia las once de la mañana, al Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Vilagarcía. Once horas después, el teórico cabecilla Manuel Osorio Grande y otros cuatro implicados ingresaban en prisión, comunicada y sin fianza. El sexto se fue casa, con la obligación de comparecer y la prohibición expresa de abandonar el territorio nacional. Están investigados por un delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

La sala arousana no dirige la investigación. Lo hace un juzgado de Levante, comunidad en la que el que fue incautada una parte del alijo de media tonelada de cocaína que la Guardia Civil logró interceptar. El resto de la mercancía decomisada viajaba por Portugal. La colaboración entre ambos juzgados tiene, no obstante sentido, a la vista de que la mayoría de quienes han caído (nueve de un total de doce individuos) fueron apresados a raíz de la cadena de registros que el ECO ejecutó el lunes en la capital arousana, Vilanova y Cambados.

Al margen de esos dos detenidos que fueron puestos en libertad, hay un tercer implicado que también pudo dormir ayer en su casa. Visitó, primero, el juzgado número 4 de Cambados, cuyo titular también lo considera sospechoso de la comisión de un delito contra la salud pública, de forma que queda a su disposición.

«Unidades que funcionan»

El secreto del sumario todavía no ha sido levantado, por lo que el meollo de la operación no se conoce en detalle. El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra se refirió ayer brevemente a ella. Tras felicitarse por el hecho de que en Galicia funcionen «unidades de investigación que están trabajando muy bien y ahí están sus resultados», Simón Venzal anunció que, por la información que había podido recabar, todas las personas a las que el ECO tenía bajo su foco desde hace aproximadamente un año fueron detenidas, con lo que los apresamientos se dan por concluidos.

Por lo que ha trascendido hasta ahora, se vislumbra una red con capacidad para negociar directamente la compra de cocaína con las mafias que controlan su producción en Sudamérica, sin necesidad de intermediarios. De acuerdo con las conclusiones de la investigación, la rama gallega de la organización se encargaría presuntamente de gestionar las travesías a través del Atlántico, así como del almacenaje en tierra y la distribución de la cocaína a lo largo y ancho de la península.

El liderazgo de la red en Galicia estaría, teóricamente, en manos de Osorio, un empresario arousano implicado en su día en la operación Campeón. La Guardia Civil considera que la trama destaca por su querencia por métodos poco frecuentes, como mover la mercancía en veleros.