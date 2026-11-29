Los electores votaron en 155 mesas distribuidas en los once municipios del sur de la ría de Arousa ADRIÁN BAÚLDE

El paso por las urnas no ha modificado demasiado el mapa electoral que los comicios del 2023 dibujaron en Arousa, a excepción del apreciable avance que experimenta el BNG. En Vilagarcía, los nacionalistas siguen siendo la tercera fuerza, pero crecen en 6,7 puntos. El Partido Popular, que se impuso prácticamente con el mismo porcentaje que hace tres años, y el PSOE, que crece unas décimas, mantienen sus posiciones. Vox se hace con un 6,7 % de las papeletas, muy por encima del Frente Amplio o Podemos, reducidos, estos últimos, a una presencia testimonial. Tanto O Grove como A Illa repiten la victoria que en la anterior cita electoral ofrecieron a Pedro Sánchez. En el resto de la comarca vencen los conservadores, que en Vilanova, Meaño y Valga consiguen rebasar la barrera del 50 % de los sufragios.

En las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, la victoria del Partido Popular en las urnas se reprodujo en los nueve municipios que conforman ambas demarcaciones, tal y como ya había sucedido en julio del 2023. Con el escrutinio cerca ya del cien por ciento se apreciaban matices, como un descenso de dos puntos en Lalín, plaza en la que, no obstante, los conservadores se mantienen con suficiencia por encima del 50 % de los votos válidos. En A Estrada y Silleda sucede algo semejante. El PSOE conserva el segundo lugar en todos los casos, pese al crecimiento que experimenta el BNG. Los nacionalistas son la tercera fuerza salvo en Rodeiro, el único concello de la provincia que, junto a A Lama, concede esta posición a Vox. Agolada sirve a Feijoo su mayor cosecha en Pontevedra, con un 61 % de los sufragios.