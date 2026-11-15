Rueda pide el voto para Feijoo, un «tipo de lei» capaz de «recuperar o tempo perdido»

De izquierda a derecha, Julio García Comesaña, Paula Prado, Juan Andrés Bayón, Alfonso Rueda y Luis López Diéguez, este domingo en Vilagarcía de Arousa. ADRIÁN BAÚLDE

El Salón García es una pequeña joya escondida en el corazón de Vilagarcía. Sus butacas se llenaron —sin demasiadas estrecheces— este domingo: había mitin del Partido Popular, tal y como indicaban los carteles que, con el rostro de Alberto Núñez Feijoo, recibían a quienes asomaban la nariz. Entre todas esas narices estaba la de un hombre que se acercó a Juan Andrés Bayón, el joven vilagarciano que forma parte de la lista del PP por la provincia de Pontevedra, y le advirtió que estaba allí para escuchar sus propuestas. Y que volvería tantas veces como fuese preciso para escuchar las propuestas de los otros grupos. Fue a esa persona a la que quiso dirigir Alfonso Rueda su intervención en el mitin de anoche. Quería «convencerlo» y obtener su voto para Feijoo, «un tipo de lei» dispuesto a darlo todo para que España logre recuperar el tiempo perdido.

Llegaba Rueda a un escenario en el que ya se había hablado mucho de Pedro Sánchez. Lo había hecho la candidata a la alcaldía de Vilagarcía, Ana Granja, que había comparado el «desgobierno de Madrid» con el «desgobierno de Vilagarcía», donde ocupa la alcaldía el también socialista Alberto Varela. Esta este al frente, dijo Granja, de un gobierno «tan agotado» como el central. «En Vilagarcía, el cambio está en la calle», señaló. Y debe dejarse notar el 29 de noviembre, primero, y seguir después, hasta el 27 de mayo, cuando se celebrarán las municipales. Para ello no dudó en pedir el voto para los socialistas hartos. Hartos de Sánchez y de Varela, las dos caras de la moneda.

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Juan Andrés Bayón, que con 28 años ya tiene experiencia como diputado en el Congreso, imprimió velocidad a su discurso, como si temiese dejarse algo en el tintero. Aunque en realidad, el balance de los gobiernos de Sánchez es, dijo, muy fácil de hacer. «Que fixo Sánchez? En Vilagarcía, nada», respondió el que también es concejal en la capital arousana. El presidente del Gobierno es un experto en hacer política de «anuncios, anuncios, anuncios; mentiras, mentiras, mentiras». En frente, la «xestión, xestión, xestión» del PP, de la que Feijoo es, dijo, un claro exponente. Si el PP gana el Gobierno, sostiene Bayón, será su propio partido el primero en exigirle políticas efectivas para afrontar los grandes retos que España afronta. Entre ellos dejar de ser «o país que sempre vai a contra de todo e que sempre ten que dar a nota»; el país al que se le ha perdido el respeto, «por iso pasou o de Ceuta». También apeló al voto útil. Y el voto a Vox, dijo, no es útil para el cambio.

Sobre esa idea volvería Rueda más tarde. Pero primero, el candidato del PP por Pontevedra, Julio García Comesaña, hizo gala de su fama de hombre de datos y de gestión y habló de números, de la presión fiscal que creció un 70 % más en siete años y de que «non vivimos un 70 % mellor». Quiso conjurar «o medo que lle queren meter aos maiores co tema das pensións» y pidió el voto para el PP para devolver la ilusión a los jóvenes.

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Comesaña dio un repaso a varios de los temas centrales del programa del PP. Rueda, que subió al escenario tras él, apeló a las emociones. «A xente está farta, alucinada das cousas que estamos vendo», dijo dirigiéndose al señor que escuchará los mítines de todos los partidos. Cayó el líder del PPdeG en la tentación de recordar los numerosos escándalos que envuelven al Ejecutivo de Sánchez y dijo que la peor de las consecuencias de todos ellos es que han provocado que «este país, agora, non o está gobernando ninguén». Por eso, señaló, hace falta que alguien como Feijoo llegue a la Moncloa. España no necesita «un presidente que baile», sino que sepa gobernar. Para lograr esa meta, precisa hasta el último voto. «Se estades fartos do PSOE, se non comulgades coas rodas de muíño do nacionalismo independentista, votade ao PP», dijo. «Non vou perder o tempo con Vox; a quen máis lle interesa que estea en Galicia é ao PSOE e ao BNG», señaló. «Estamos vivindo un dos momentos máis difíciles da historia deste país. Se se prolonga isto, arrepentirémonos moito. E a única forma de frealo é concentrando o voto no PP».