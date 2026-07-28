Detienen en un céntrico edificio de Vilagarcía a una mujer por agredir y amenazar de muerte a su madre

Imagen de la entrada a las oficinas de la Policía Local de Vilagarcía de Arousa. MARTINA MISER

«¡Mi hija me quiere matar, socorro, ayúdenme, llamen a la Policía Local!». Desde el balcón de su domicilio en la céntrica calle Gumersindo Nartallo de Vilagarcía de Arousa, una mujer pedía a media tarde de este martes auxilio desesperadamente braceando para que alguien hiciese lo que ella no podía. Un peatón alertó a los servicios de emergencia y dos patrullas de la Policía Local se personaron en el lugar de inmediato, llevándose poco después consigo detenida a la hija de la mujer como presunta autora de un delito de violencia en el ámbito familiar en forma de agresión y amenazas de muerte a su progenitora, según se desprende inicialmente de la intervención policial.

Guiados por varios vecinos, los agentes se personaron en el tercer piso del inmueble desde el que habían salido los gritos de auxilio. Tras poner a salvo a la madre, una rápida y tensa mediación policial permitió que la presunta agresora, atrincherada en una habitación, cejase en su encierro y se entregara tras soltar el cuchillo que portaba.

La detenida fue atendida por una ambulancia medicalizada de lesiones autoinfligidas en los brazos, y tras pasar por el Hospital do Salnés, fue trasladada a los calabozos de la Policía Local. La madre ya ha interpuesto denuncia y la detenida pasará a disposición judicial en las próximas horas.