Juan Manuel Vidal, el Burro, será juzgado por hacer narcolanchas tras dos décadas investigado

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO VIGO / LA VOZ

VILAGARCÍA DE AROUSA · Exclusivo suscriptores

Juan Manuel Vidal Padín, cuando fue detenido en una operación antidroga hace dos años
Juan Manuel Vidal Padín, cuando fue detenido en una operación antidroga hace dos años Martina Miser

El arousano afronta en junio su primer juicio, con una petición de cárcel de 4 años y 9 meses, y una multa de 2,5 millones

22 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Juan Manuel Vidal encarna uno de los enigmas del narcotráfico en Galicia y por primera se enfrenta a un juicio. Sobre este arousano, vecino de Vilagarcía y de unos 51 años de edad, recae la

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