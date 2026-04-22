Juan Manuel Vidal, el Burro, será juzgado por hacer narcolanchas tras dos décadas investigado
VIGO / LA VOZ
VILAGARCÍA DE AROUSA · Exclusivo suscriptores
El arousano afronta en junio su primer juicio, con una petición de cárcel de 4 años y 9 meses, y una multa de 2,5 millones22 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Juan Manuel Vidal encarna uno de los enigmas del narcotráfico en Galicia y por primera se enfrenta a un juicio. Sobre este arousano, vecino de Vilagarcía y de unos 51 años de edad, recae la