Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 53 años en un banco de Vilagarcía
VILAGARCÍA DE AROUSA
La muerte, que le pudo sobrevenir de noche, parece haber sido natural12 abr 2026 . Actualizado a las 12:42 h.
El cuerpo de un hombre de 53 años amaneció sin vida este domingo en Vilagarcía. Fue un vecino del entorno de San Xosé y la calle Mulatas quien advirtió que una persona llevaba largo tiempo sin moverse, sobre un banco del pequeño parque que se abre en la urbanización de la antigua Villa Güimil, a un paso de los jardines de la playa de A Concha. Su llamada telefónica movilizó a la Policía Local, a agentes del Cuerpo Nacional de Policía, al servicio municipal de Emerxencias y a un equipo medicalizado del 061, cuyos miembros solo pudieron certificar el fallecimiento.
A la espera de que el forense lo determine, las causas de la muerte parecen haber sido naturales. El cadáver no presenta signos de violencia y sí la apariencia de haber sido víctima de un problema de salud, tal vez mientras dormía. El hecho de no ser habitante de la capital arousana, unido a las pertenecias que fueron encontradas a su lado, sugieren que el hombre era un transeúnte.