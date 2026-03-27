Reclaman 1,5 millones de euros por una negligencia médica que causó un daño cerebral severo a un arousano

Ángel en compañía de su hijo Daniel, que anuncia que no se va a dar por vencido.

El arousano Agapito Dorado tenía 48 años cuando ingresó en el Hospital Montecelo (Pontevedra) «por un dolor de barriga». Le diagnosticaron pancreatitis y lo ingresaron. Mientras se recuperaba de esa dolencia, el personal que lo