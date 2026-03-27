Reclaman 1,5 millones de euros por una negligencia médica que causó un daño cerebral severo a un arousano

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Ángel en compañía de su hijo Daniel, que anuncia que no se va a dar por vencido.
Ángel en compañía de su hijo Daniel, que anuncia que no se va a dar por vencido.

Entró en Montecelo con una pacreatitis, pero se le suministró un medicamento al que era alérgico y sufrió un shock anafiláctico

28 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El arousano Agapito Dorado tenía 48 años cuando ingresó en el Hospital Montecelo (Pontevedra) «por un dolor de barriga». Le diagnosticaron pancreatitis y lo ingresaron. Mientras se recuperaba de esa dolencia, el personal que lo

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