Solo dinero

Los veleros tienen capacidad para zarpar desde las Rías Baixas y aproximarse a Venezuela, el Caribe o Brasil, pero también para quedarse en el perímetro de las islas Azores y recibir la droga de un mercante u otro barco nodriza. «Un velero se compra con dinero, sin más, es mucho más sencillo que con un pesquero. Requiere —explica el ECO Galicia— burocracia y licencia de pesca para faenar en un caladero determinado ¿Pero qué pasa si ese pesquero navega a 300 millas de su caladero? Chirría... Un pesquero, por ejemplo, no puede acercarse a Venezuela y cargar, chirría también, y con un velero no pasa nada. Se mueven con libertad, son más discretos y no requieren tripulación preparada».

Los veleros permiten cargar hasta 5.000 kilos y las organizaciones que gestionan los envíos saben que a mayor cantidad, más ganancia; valorando siempre el porcentaje de mercancía que se quedará el patrón y la tripulación. Por eso, este método compensa más que el pesquero e, incluso, que el contenedor, que habitualmente transportan portes más reducidos. Por eso, el velero lleva años alimentando el mercado de la cocaína en España, Europa y África. La hemeroteca está saturada, desde los años noventa, de aprensiones en barcos deportivos. Otro método que contribuye al escenario actual en Galicia, con el precio del kilo de coca por debajo de los 25.000 euros. Un saldo nunca visto propiciado por la saturación de stock.