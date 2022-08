—A propia Vilagarcía, xunto con Caldas, vén de sufrir este azoute hai un par de semanas.

—Aínda que non é o momento de buscar culpables, é evidente que a xestión do monte ten moitas eivas. Se cadra é necesario mellorar a xestión do lume en inverno e traballar no mantemento do noso monte. E despois si, poñer os medios para a extinción. Temos que darlle unha volta entre todas as Administracións para mellorar a limpeza e a produtividade dos nosos montes.

—Caída demográfica, cobertura sanitaria... Problemas non faltan.

—Sobre o gravísimo problema da atención sanitaria, a Xunta ten que deixar de buscar culpables noutras Administracións e afrontar as súas responsabilidades, procurando unha solución estrutural. En canto á caída demográfica, dende logo ten que haber un pacto decidido entre todas as formacións políticas e todas as Administracións involucradas para tratar de reverter esta situación.