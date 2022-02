Mónica Irago

Kiwis de cosecha propia y cajas de bombones. Estos son algunos de los regalos que de vez en cuando llegan a la oficina de apoyo digital del Concello de Vilagarcía. Es un pequeño despacho habilitado en lo que un día fue un quiosco. Está a pide de calle, en una plazoleta del centro de la ciudad, y a su puerta es habitual ver gente esperando. «¿Pero que hacen ahí?», preguntó el otro día una señora a otra que estaba haciendo cola. «Aquí hay una chica que lo arregla todo», le contestó su amiga. La chica es Lidia Castelo, que junto con Cristina Parracho atiende una oficina que acompaña y ayuda a quienes tropiezan con todos los escollos de la Administración digital y del mundo al otro lado de las pantallas.

«La primera vez que viene aquí, la gente llega desesperada. Normalmente vienen rebotados de otras oficinas, en muchos casos no saben ni qué es lo que tienen que hacer, y cuando ven que les ayudas, que por lo menos les escuchas, hay quien llora de alivio», explica Lidia. Y es que la brecha digital de la que tanto se habla es mucho mayor de lo que pueda parecer. «Es un barranco, es un precipicio», y en él puede caer gente de cualquier edad. «É un erro pensar que isto é algo que afecta so ás persoas maiores; a fenda dixital é para todas as idades», apunta Cristina. Los ejemplos, dice, sobran. «É certo que boa parte da xente que vén pasa dos sesenta anos», aclara. Pero advierte que también arriba a la oficina gente que acaba de cumplir los 18 años, que «son capaces de subir tres historias a Instagram mientras están aquí, pero que no tienen ni idea de cómo pedir la ayuda de la Xunta para sacarse el carné de conducir». A echarles una mano en ese trámite dedicaron Lidia y Cristina bastantes horas este verano. «Manejan la tecnología muy bien, pero no tienen ni idea de qué es un certificado digital ni de para qué sirve».

Una generación en la cuneta tecnológica Carlos Punzón / Ana Balseiro / Borja Casal

Ese es uno de los perfiles inesperados en la oficina de apoyo digital de Vilagarcía, pero no el único. «O covid acabou coa presencialidade e obrigounos a ser europeos en tres meses. E non estabamos preparados», concluye Cristina tras la experiencia acumulada desde el mes de agosto, cuando se puso en marcha el servicio. Tanto ella como Lidia aseguran que no se imaginaban, antes de ocupar el quiosco de la Arcebispo Lago que hubiese tanta gente que no tiene en casa un ordenador y una conexión a Internet. «O, simplemente, gente que no tiene datos ilimitados en el móvil, que sigue teniendo que recargar con cinco, diez, o veinte euros y no puede navegar más que lo imprescindible», relatan. Toda esa gente que carece de medios materiales para enfrentarse al nuevo mundo digital en el que nos movemos, encuentra en esta oficina los equipos precisos para poder hacer todo tipo de gestiones. «Hay quien no necesita ayuda, hay quien solo necesita una indicación, porque más o menos sabe de qué hablamos», señalan. «Lo peor es toda esa gente que, directamente, no sabe de qué les hablas, que no entienden el lenguaje», señala Lidia.